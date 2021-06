“에듀테크 유망주 키운다” KT, 초등교육 콘텐츠·기술 공모전 마무리

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,400 2021.06.24 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 [코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가"KT, '경리나라' 웹케시와도 혈맹…금융 플랫폼 '일' 낸다[단독]지니뮤직, 벤츠와 제휴 맺고 서비스 탑재…탄력 받는 KT '커넥티드 카' close 가 에듀테크 기반의 스마트 홈러닝 시장 활성화를 위해 지난 3월부터 진행해온 ‘초등교육 콘텐츠 및 기술 공모전’을 마무리했다고 24일 밝혔다.

이번 공모전은 KT와 아이스크림에듀가 공동으로 개발해 지난달 출시한 초등학생 스마트 홈러닝 서비스 ‘올레 tv 홈스쿨 X AI홈런(올레 tv 홈스쿨)’과의 시너지를 바탕으로 스타트업 및 예비 창업자들의 사업화와 시장진출을 돕기 위해 진행됐다. KT와 아이스크림에듀, 인천창조경제혁신센터(인천혁신센터)가 공동으로 주최했다.

KT와 아이스크림에듀는 지난 3월부터 약 90여개의 지원팀을 대상으로 서류와 면접, 발표 심사를 통해 4개팀을 최종 선발하고 상장과 함께 상금 1000만원을 시상했다. 수상은 스타트업 ‘투미유’, ‘창의발레소예’, ‘쓰리디타다’사와 예비창업자 이대근 씨가 차지했다. 수상팀들은 향후 올레 tv 홈스쿨을 통한 서비스 유통을 비롯해 후속 사업화 과정도 지원받게 된다.

투미유는 문장 단위로 나눠진 짧은 영상을 학생들이 직접 더빙하며 영어 스피킹 실력을 향상시킬 수 있는 서비스 ‘2DUB(투덥)’을 제공하는 스타트업이다. AI 기술로 원본 영상의 음성과 이용자의 강세, 억양, 발음 등을 정밀하게 분석해 항목별로 상세한 코칭을 제공한다. 이를 통해 학생들이 집에서도 손쉽게 영어 회화 실력을 키울 수 있다.

창의발레소예는 증강현실(AR), 아바타 등을 활용해 어린이가 영상 속의 발레 동작을 따라하며 체력 단련과 심리 발달 효과를 얻을 수 있는 솔루션을 개발했다. 3D로 구현된 동물 캐릭터를 실시간으로 합성한 아바타를 활용해 아이들이 집에서도 재미있게 발레 교습을 받을 수 있다.

이밖에 3D 모델링 기술을 통해 태플릿 PC 화면에서 3D 블록쌓기 놀이를 할 수 있는 쓰리디타다의 ‘타다크래프트’와 이대근 씨의 그림 그리기 과정을 통한 단어 반복학습 서비스도 심사위원들의 높은 평가를 받아 수상했다.

김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부장(전무)은 “교육시장은 미래 기술과의 결합을 통해 시너지를 내는 분야로 KT 같은 플랫폼 사업자와 다양한 스타트업, 개발자의 협력이 특히 중요하다"며 "KT는 이번 공모전을 계기로 포스트코로나 시대 새로운 시장으로 급부상 하고 있는 스마트 홈스쿨링 분야를 에듀테크 강소기업들과 함께 지속적으로 키워나갈 계획”이라고 밝혔다.

