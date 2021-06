SK텔레콤 ICT 체험관 '티움' 경기도서 온택트로 만난다

SKT, 경기콘텐츠진흥원 ICT 정보격차 해소 활동에 ‘티움 라이브 투어’ 무상 제공



[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 유튜브를 통해 누구나 쉽게 30년 후 미래 세계와 기술을 체험할 수 있는 '티움 유튜브 라이브 투어'를 경기콘텐츠진흥원에 무료로 제공한다고 24일 밝혔다.

‘티움 유튜브 라이브 투어’는 경기콘텐츠진흥원이 운영하는 ‘2021 찾아가는 가상현실(VR)·증강현실(AR) 체험관’의 콘텐츠로 활용된다. 찾아가는 체험관은 경기도 내 디지털 취약계층의 정보격차 해소와 코로나19로 인해 외부활동이 어려운 도민들을 지원하기 위해 직무 교육, 문화 체험, 인지 훈련, 등 다양한 분야의 VR·AR 콘텐츠를 제공하고 있다. SK텔레콤은 경기콘텐츠진흥원과 연결된 특수학급, 교육기관 등에서 ‘티움 유튜브 라이브 투어’를 우선 예약할 수 있는 전용 세션을 제공하고, 참여 기관의 성격에 맞는 맞춤형 투어를 제공한다.

티움 유튜브 라이브 투어는 약 30분간 실시간 영상 중계를 통해 2051년 미래도시를 배경으로 구현된 ▲초고속 네트워크와 인공지능 등을 이용한 우주와 지구 환경 모니터링 ▲드론, AR(증강현실) 등을 통한 조난자 구조 ▲원격 홀로그램 회의 등 미래 ICT 기술을 생생하게 체험하는 콘텐츠다. 특히 '티움'의 스토리, 기술에 대한 전문지식을 보유한 2명의 도슨트와 실시간으로 대화창을 통해 궁금한 점을 물어보고 답을 듣는 등 양방형 콘텐츠로 체험객은 첨단 미래기술을 생생하게 체험할 수 있다.

티움 유튜브 라이브 투어는 일반 관람객도 티움 홈페이지 내 예약페이지에서 예약 후 이용할 수 있다. 2021 찾아가는 AR·VR 체험관은 올해 11월까지 다양한 기관을 방문해 ICT 체험을 제공하며 관련 문의는 경기콘텐츠진흥원으로 하면 된다.

송광현 SK텔레콤 디지털커뮤니케이션실장은 "민관이 협력해 티움에 직접 방문하기 어려운 학생들에게 첨단 ICT 기술 체험 기회를 제공한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 ICT 랜드마크 티움을 중심으로 ICT 정보격차 해소를 위해 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr