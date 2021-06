[신간안내] '휴먼 클라우드' 外

◆휴먼 클라우드= 인공지능과 클라우드 기술에 힘입어 변화하는 일터의 문화를 이야기한다. 큰 회사에서 일했다가 프리랜서로 활동해보기도 한 두 저자가 자신들의 경험담을 유머러스하게 풀어냈다. "앞으로 5년 안에 사무실의 절반이 사라질 것이다."(매튜 모톨라·매튜 코트니 지음/최영민 옮김/한스미디어)

◆르네상스 미술= 르네상스 시대의 사상적·정신적 배경과 예술의 관계를 짚는다. '여신과 매춘부', '순결과 애욕' 등을 주제로 르네상스 문화의 '빛과 어둠'을 소개한다. 보티첼리나 미켈란젤로 등의 작품에서 발견되는 당대의 독특한 사상을 미술사학자 관점에서 분석했다.(다카시나 슈지 지음/이연식 옮김/재승출판)

◆과학기술 패권국가= 반도체 엔지니어 출신 국회의원 양향자가 전하는 대한민국 미래전략보고서. 2019년 일본의 반도체 소재 수출 규제 사건과 2021년 미·중 반도체 갈등 속에 숨은 역사적·기술적·경제적 원인을 분석했다. 또 향후 이 갈등이 한국을 어떤 상황으로 몰고 갈지 전망도 담았다.(양향자 지음/디케)

