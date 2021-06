리선권 "미국과 접촉·가능성 생각 안해"…북미 대화 일축(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 북한이 리선권 외무상 명의로 담화를 발표하고 북미 접촉과 대화 가능성을 재차 일축했다.

리 외무상은 23일 담화를 통해 "우리는 아까운 시간을 잃는 무의미한 미국과의 그 어떤 접촉과 가능성에 대해서도 생각하지 않고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "우리 외무성은 당중앙위원회 부부장이 미국의 섣부른 평가와 억측과 기대를 일축해버리는 명확한 담화를 발표한 데 대해 환영한다"고 덧붙였다.

앞서 김여정 노동당 부부장도 전날 담화에서 김정은 국무위원장의 전원회의 발언을 미국이 '흥미있는 신호'로 간주했다는 보도를 언급하며 "조선(북한) 속담에 '꿈보다 해몽'이라는 말이 있다. 미국은 아마도 스스로를 위안하는 쪽으로 해몽을 하고 있는 것 같다"며 "스스로 잘못 가진 기대는 자신들을 더 큰 실망에 빠뜨리게 될 것"이라고 비꼬았다.

미국은 김 부부장의 담화에도 여전히 북한과의 외교에 열려 있다고 시사했다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 "우리는 이런 (김여정의) 발언들이 향후의 잠정적 경로에 대한 좀 더 직접적 소통으로 이어질지 두고 봐야 할 것"이라며 "우리의 (대북)정책은 적대가 아닌 해결에 목표를 두고 있다"고 했다.

그는 또 "우리는 북한이 우리의 접촉에 긍정적으로 반응하기를 계속 희망한다"며 "우리는 (북한의) 핵 프로그램 도전에 대응하기 위해 북한과 원칙 있는 협상에 관여할 준비가 계속돼 있다"고 덧붙였다.

그럼에도 북한은 하루 만에 나온 리 외무상의 담화를 통해 미국과의 대화 의지가 없음을 분명히했다.

