속보[아시아경제 임주형 기자] 북한이 리선권 외무상 명의로 담화를 발표하고 북미 접촉과 대화 가능성을 재차 일축했다.

리 외무상은 23일 담화를 통해 "우리는 아까운 시간을 잃는 무의미한 미국과의 그 어떤 접촉과 가능성에 대해서도 생각하지 않고 있다"고 밝혔다.

