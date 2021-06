LG이노텍 노조 광주지부 후원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현)은 23일 LG이노텍 노동조합 광주지부(지부장 감동현)의 후원으로 추진한 ‘보훈가족 행복하우스 53~55호’ 주택 개보수 가구 기념 명판 전달식을 개최했다고 밝혔다.

보훈가족 행복하우스는 주거환경이 열악한 보훈가족 3가구에 도배, 장판, 창호 교체 등 개보수를 지원해 보금자리를 새롭게 단장해드리는 사업이다.

LG이노텍과 노동조합광주지부 조합원들의 모금으로 마련된 재원(900만원 상당)으로 진행됐다.

한편 LG이노텍 노동조합 광주지부는 지난 2006년부터 독거 보훈가족 40여 가구에 지속적인 반찬배달 서비스를 전개하고 있다. 2007년부터는 사랑의 집수리 봉사, 2016년부터는 보훈가족 ‘LED 등 무료교체 사업’ 등을 실시해 보훈가족을 위한 사랑나눔을 꾸준히 실천하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr