남해안 남중권 COP28 유치, 전남?경남도의회가 손잡았다!

여수에서 COP28 성공 유치를 위해 상생발전 협력 다짐



[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남·경남도의회 최초로 20여명의 도의원들이 남해안 남중권 COP28 성공유치와 전남?경남 상생발전을 위해 전남 여수시에서 간담회를 가졌다.

지난 6월 21일 열린 간담회에서 전남?경남도의회 COP28유치특별위원회는 COP28 유치를 위한 국회?정부 방문 활동 등을 공동으로 추진하고, 나아가 여수-남해 해저터널 건설 촉구 등 영호남 상생발전에도 협력할 것을 합의했다.

전라남도의회 COP28유치특별위원회 강문성 위원장은 “전남동부권과 경남서부권이 공동 발전으로 새로운 미래로 나아가자”라며, “오늘 이자리에 영호남 의원님들이 함께 힘을 모으니 유치에 탄력을 받을 것”이라고 말했다.

이광일 위원은“전남과 경남의 유기적인 협력 기반 조성이 필요하다.”며, “전남의 COP28유치추진단에 경남 공무원을 파견해 줄 것”을 경남도의회에 건의했다.

경상남도의회 COP28유치 특별위원회 성연석 위원장은“경남의 6개 시군과 함께 COP28을 유치할 수 있도록 적극 협력하겠다.”며, “건의하신 사항을 적극 검토하여 반영될 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.

호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr