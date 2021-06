"'집콕' 어린이들 다 모여라"…온라인 과학미션캠프 모집

국립어린이과학관 7월10일부터 '드라이브 유어 퓨처' 프로그램 운영

[아시아경제 김봉수 기자] 국립어린이과학관은 다음달 10일부터 어린이들의 온라인 교육 프로그램인 '드라이브 유어 퓨처(Drive your Future)'를 개최한다.

코로나19 비상 사태로 인해 집에만 있는 어린이들이 온라인으로 최신의 과학이슈를 탐색하고, 관련미션을 수행할 수 있는 '랜선 과학 미션 캠프' 시리즈의 일환이다. 이미 지난 4월 시작된 시즌1 '세이브 더 어스(Save the Earth)'의 인기에 힘입어 마련된 시즌2 격이다. 과학 소양을 함양할 수 있는 전문가 토크쇼, 도전심과 창의력을 길러주는 미션 및 자기 주변에 작은 영향을 끼칠 수 있는 챌린지 활동으로 구성된다.

미래의 수송수단을 주제로 하여 친환경, 초고속, 에어 모빌리티 등 미래의 다양한 수송 기술에 대해 2주 간격으로 4회에 걸쳐 다룰 예정이다. 국립어린이과학관 공식 유튜브 채널에서 영상물을 볼 수 있다.

각 회차별 미션 제출자들과 챌린저들에게는 다채로운 인센티브(과학관 무료입장권, 모바일 상품권 등)를 제공한다. 회차별 모든 미션을 완수하고 최종미션 우수작으로 선정된 30명 내외에게는 ‘베스트 컴플리터’ 인증카드와 함께 1년 간 어린이과학관 무료 입장권 및 소정의 과학키트 선물을 증정한다.

올해 미션캠프 3개 시즌의 미션 수행을 모두 완수하고 12월에 종합적인 미션참가 연구에세이를 제출한 참가자에게는 ’미래과학 프런티어’ 인증서를 수여한다. 그 중 우수작들을 별도 선발해 과기부장관상장(최우수상), 과천과학관장상장(우수상) 등을 수여할 계획이다. 4~6월 시즌 1, 7~9월 시즌2에 이어 10~12월 시즌3가 '드로우 유어 드림(Draw your dream)'이라는 주제로 진행된다.

유아(가족단위, 5세 이상) 및 어린이(8~13세) 대상으로 운영하며 참가 신청은 오는 30일부터 다음달까지 국립어린이과학관 누리집에서 할 수 있다. 시즌 1 미션 완수자에게 후속 시즌에 참가할 기회를 보장하며 이를 포함한 총 500여명이 시즌 2에 참여하게 된다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr