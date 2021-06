소진공-교육부, 직업계고 학생 취업 지원…"우수 소상공인과 연계"

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부 산하 소상공인시장진흥공단은 23일 서울 드림스퀘어에서 교육부와 '서비스 분야 직업계고 고졸 취업 및 창업 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 소진공과 교육부는 외식조리, 제과제빵, 미용 등 서비스 분야 직업계고 학생들의 현장 실습 및 취업을 지원하기 위해 백년가게 등 우수 소상공인업체와 학생들을 연결한다. 백년가게는 업력 30년 이상 소상공인업체 중 중기부가 실시한 평가에서 높은 성장성 등을 인정받은 업체다.

소진공과 교육부는 혁신적 아이디어와 기술로 창업을 희망하는 학생들에게는 소진공의 창업지원 프로그램 참여 기회를 제공할 계획이다. 또한 양 기관은 ▲고졸 청년이 선호하는 우수 소상공인업체 일자리 연결 ▲고졸 청년 인재에 대한 사회적 인식 개선 ▲소상공인 업체의 대내외 인지도 제고 등을 위한 홍보 등에도 상호 협력한다.

이날 협약식에서는 직업계고를 졸업한 후 소상공인업체를 창업한 우수 창업 사례가 소개됐다. 직업계고 학생 취업 및 창업 지원을 위한 현장간담회도 진행됐다.

조봉환 소진공 이사장은 "이번 협약으로 서비스 분야 취업과 창업을 희망하는 청년들이 소상공인 업체에 취업할 수 있는 기회가 늘어날 것"이라며 "공단은 교육부와 협업해 소상공인이 우수한 청년 인재를 맞이해 더 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

