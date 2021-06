광진구 평생학습센터 건립 본격화

연면적 900㎡내외 지하 1, 지상 4층 규모 복합시설 조성... 인근 전통시장 연계 열린 커뮤니티 공간으로…2023년 6월 준공

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 생활SOC 복합화 사업 일환으로 ‘광진구 평생학습센터(가칭) 건립 사업’을 본격적으로 추진한다.

‘생활SOC 복합화 사업’은 먹고, 자고, 일하고 쉬는 등 일상생활에 필요한 시설을 하나의 부지에 두 개 이상 복합 조성하는 사업을 의미한다.

광진구 평생학습센터는 자양동 612-44번지 일대 국유지를 활용, 연면적 900㎡내외 지하 1, 지상 4층 규모로 조성될 예정, 생활문화센터와 공동육아나눔터 등 두 개의 생활SOC 시설이 함께 들어선다.

세부적으로는 ▲생활문화센터(마주침공간, 동아리실, 방음·연습실, 학습실) ▲공동육아나눔터 ▲정보화교육장 및 디지털체험공간 ▲다목적홀 등이 조성된다.

구는 최근 서울시 특별교부금 20억 원을 확보, ‘광진구 평생학습센터 건립사업’ 설계공모를 진행, 응모작 10개 작품 중 당선작 1개 작품과 입상작 4개 작품을 선정했다.

구는 당선된 설계안을 바탕으로 내년 1월 설계용역을 마친 뒤 2023년6월 준공을 목표로 내년 2월부터 공사에 착수할 예정이다.

특히, 설계 단계부터 ‘광진구 평생학습센터 건립·운영 자문위원회’를 운영, 건축, 시설운영 전문가들과 구민 대표, 생활문화 동아리 활동가 등 의견을 폭넓게 수용할 계획이다.

더불어 타구 우수 시설을 벤치마킹, 설계, 공사 및 운영 과정에 적극 반영할 예정이다.

구는 광진구 평생학습센터 건립을 통해 평생학습도시 기반을 마련, 평생학습 지원 및 생활문화 동아리 활성화에 기여할 예정이다.

아울러 공동육아나눔터를 통한 주민 편의 제공과 자양생활권 내 디지털교육 서비스 격차 해소에도 기여할 것으로 기대된다.

김선갑 광진구청장은 “광진구 평생학습센터를 인근 자양전통시장과 연계, 지역 주민들의 열린 커뮤니티 공간으로 조성할 계획이다”며 “광진구 평생학습센터가 학습-일-여가(교육-고용-복지) 네트워크 구축 및 통합적 서비스 제공을 위한 중추적 거점 시설이 되도록 심혈을 기울여 건립하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr