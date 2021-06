금호석유화학, NB라텍스 2560억 증설 투자해 24만t 증설

증설 완료되면 총 95만t 규모로 확대…글로벌 1위 생산 능력

금호석유화학이 24만t 규모의 NB라텍스 증설을 결정했다. 이를 통해 급증하는 수요에 대응하고 글로벌 생산 능력 1위의 위상을 공고히 하겠다는 전략이다.

금호석유화학은 이사회에서 NB라텍스 24만t 증설 투자를 결정했다고 22일 밝혔다. 총 투자비는 2560억이다. 현재 진행중인 NB라텍스 7만t 증설이 완료되는 대로 이번 이사회에서 투자 결정한 24만t 증설에 돌입한다. 2023년 말 증설이 완료되면 금호석유화학은 올해 연말에 완성되는 71만t에 24만t을 더해 총 95만t의 NB라텍스 생산능력을 보유하게 된다.

금호석유화학은 이후 수요 상황에 따라 추가적인 47만t 증설 투자도 검토할 예정이다. 이 증설까지 완료되면 금호석유화학은 총 142만t의 NB라텍스 생산능력을 확보하게 되는데, 이는 올해 말까지 구축할 생산능력 71만t의 2배에 달하는 규모다.

금호석유화학은 기술의 우위도 확보하고 있다. 금호석유화학은 업계 유일의 연속식(Continuous) 생산 공정 기술을 보유하고 있는데, 이는 통상적인 배치식(Batch) 방식보다 원가 경쟁력이 우수할 뿐 아니라 균일한 품질의 제품을 안정적으로 대량 생산할 수 있는 장점을 가졌다. 또한 연속식 공정은 높은 분자량을 가진 고분자 제품의 생산에 유리해 라텍스 장갑의 핵심인 높은 인장강도를 구현하는 데 핵심이 된다. 이 외에도 금호석유화학은 라텍스의 냄새 처리 기술 및 우수한 색 발현 기술 등 다양한 독자적 노하우를 바탕으로 고품질 NB라텍스 시장의 기준을 제시하고 있다.

백종훈 금호석유화학 대표는 "NB라텍스의 활용과 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 선제적인 증설을 통해 안정적인 공급을 준비할 예정"이라며 "이번 증설로 NB라텍스 등 합성고무 부문을 선도하는 금호석유화학의 경쟁 우위가 더욱 강화될 것"이라고 말했다.

금호석유화학의 NB라텍스는 의료용 장갑은 물론 산업용 및 조리용으로 그 활용이 과거에 비해 다양해지고 있을 뿐 아니라, 위생 관념에 대한 경종을 울린 코로나19 등 팬데믹 위기를 통해 중국을 포함해 전 세계인에게 필수 위생 용품 및 소재로 인식되며 지속적인 수요 증가를 보이고 있다. 또한 합성고무인 NB라텍스 장갑에서는 천연고무 라텍스 장갑 사용 시 우려되는 피부 단백질 알레르기 반응이 나타나지 않아 기존 장갑의 대체품으로도 각광받고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr