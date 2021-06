김부겸 "천안함 장병의 헌신 위에 서 있어…유공자 등록 전향적 조치 나서겠다"

기동민 "생존 장병 국가유공자 전원 등록 검토해야"

"국정 최고책임자들의 실패를 장병들에게 전가한 것"

[아시아경제 나주석 기자] 김부겸 총리는 천안함 전사자와 생존 잔병에 대한 처우 등과 관련해 "전향적인 검토에 나서겠다"고 밝혔다. 김 총리는 "우리는 그분들의 고마운 헌신 위에 있다는 생각에 변함이 없다"고 말했다.

22일 김 총리는 국회 대정부질문에서 천안함 전사자, 생존장병 등 처우에 대한 관한 정부의 관심 부족을 지적한 기동민 더불어민주당 의원의 지적을 받고 이같이 답했다.

기 의원은 "이들(천안함 장병)에게 사실상 패전의 멍에를 지우는 것은 당시 국정 최고 책임자들의 오판과 정치적 활용의 책임, 군 수뇌부가 져야 할 작전 실패, 경계 실패, 정보 실패의 책임을 천안함 장병에게 전가한 것과 다름 없다"며 "책임져야 할 사람들이 고스란히 장병들 뒤에 숨은 것"이라고 질타했다.

김 총리는 "동감한다"면서 "전역을 한 최원일 함장의 절규에 가까운 목소리 그리고 당시 국회 등에서 따져진 여러가지 자료들을 종합할 때 그분들의 희생의 책임을 부하들에게 전가한 것, 또 그렇게 얼버무리려는 것은 어떤 정치권 모두가 반성해야 된다"고 말했다. 이어 "우리는 순직을 한 장병들이나 지금 살아남은 우리 장병들 모두의 고마운 헌신 위에 있다는 생각에 변함이 없다"고 말했다.

기 의원은 생존장병의 국가유공자 등록 등이 더디거나 일부 탈락 사례가 발생한 것에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "정부가 일부 장병들을 국가유공자로 등록했다는 데 만족해서는 안 된다"며 "생존 장병 전원을 국가유공자로 등록하는 방안에 대해서도 검토해달라"고 요구했다.

김 총리는 이에 대해 "즉답을 드리기보다 보훈심사위원회에서 그동안 왜 개인별로 차이가 있었는지 꼼꼼히 검토해달라고 보훈처에 요청하겠다"고 말했다. 이어 "전역 하신 분들이나 지금 근무하시는 분들이 거기에 합당한 대우를 받을 수 있도록 뭔가 조치를 취하겠다고 약속드린다"고 말했다.

