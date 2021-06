코나아이, 마이크로소프트 ‘MISA’ 멤버십 획득

[아시아경제 박형수 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 300 등락률 -0.69% 거래량 31,327 전일가 43,300 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 대전 대덕구·신한카드와 대덕e로움 체크카드 도입 업무협약코나아이, FIDO2 기반 '지문카드' 일본 시장 진출코나아이, 헬스케어 플랫폼 '코나헬스' 사전 체험 서비스 close 는 마이크로소프트의 미사(Microsoft Intelligent Security Association·MISA) 멤버십을 획득했다고 22일 밝혔다. MISA는 보안위협으로부터 정보를 보호하고 더 나은 보안을 제공하기 위해 마이크로소프트 제품과 솔루션을 통합한 보안 서비스 제공사 협회다.

코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 300 등락률 -0.69% 거래량 31,327 전일가 43,300 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 대전 대덕구·신한카드와 대덕e로움 체크카드 도입 업무협약코나아이, FIDO2 기반 '지문카드' 일본 시장 진출코나아이, 헬스케어 플랫폼 '코나헬스' 사전 체험 서비스 close 는 클라우드 및 온프레미스 환경에서 비밀번호를 입력하지 않고 마이크로소프트 애저 액티브 디렉토리(Microsoft Azure Active Directory)에 로그인할 수 있는 FIDO2 생체인증이 적용된 지문카드로 멤버십을 획득했다.

코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 300 등락률 -0.69% 거래량 31,327 전일가 43,300 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 대전 대덕구·신한카드와 대덕e로움 체크카드 도입 업무협약코나아이, FIDO2 기반 '지문카드' 일본 시장 진출코나아이, 헬스케어 플랫폼 '코나헬스' 사전 체험 서비스 close 는 MISA 멤버십 가입을 통해 자사 보안 솔루션을 마이크로소프트 솔루션과 통합하고 폭 넓은 보안서비스를 제공한다는 계획이다.

코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 300 등락률 -0.69% 거래량 31,327 전일가 43,300 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 대전 대덕구·신한카드와 대덕e로움 체크카드 도입 업무협약코나아이, FIDO2 기반 '지문카드' 일본 시장 진출코나아이, 헬스케어 플랫폼 '코나헬스' 사전 체험 서비스 close 지문카드는 카드형 보안키로 지문 인증을 통해 사용자 인증을 할 수 있어 보안성이 높다. 모바일, 웹브라우저, PC 등 다양한 사용환경에서 사용할 수 있고 USB, NFC, 블루투스 등 다양한 통신방법을 지원한다. 비밀번호 관리에 대한 부담이 없어 편의성도 뛰어나다. 지문정보 등 개인정보는 암호화해 카드 내 칩에 별도로 저장한다. 최신 보안칩을 적용해 해킹 등으로 인한 정보 유출 걱정 없이 사용할 수 있다.

Sue Bohn 마이크로소프트 아이덴티티 파트너 디렉터는 “마이크로소프트는 패스워드 입력을 없애고 안전하게 정보를 보호할 수 있도록 지원하는 임무를 수행해왔다”며 “ 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 300 등락률 -0.69% 거래량 31,327 전일가 43,300 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 대전 대덕구·신한카드와 대덕e로움 체크카드 도입 업무협약코나아이, FIDO2 기반 '지문카드' 일본 시장 진출코나아이, 헬스케어 플랫폼 '코나헬스' 사전 체험 서비스 close 가 MISA를 통해 그들의 솔루션을 통합함으로써 이러한 목표를 지원하는데 함께 해 기쁘다”고 전했다.

조정일 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 300 등락률 -0.69% 거래량 31,327 전일가 43,300 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 대전 대덕구·신한카드와 대덕e로움 체크카드 도입 업무협약코나아이, FIDO2 기반 '지문카드' 일본 시장 진출코나아이, 헬스케어 플랫폼 '코나헬스' 사전 체험 서비스 close 대표는 “세계적으로 안정성과 신뢰성을 인정받고 있는 인증 보안 서비스 제공사들로 구성된 생태계인 MISA 멤버십에 참여하게 되어 기쁘다”고 말했다. 이어 “지문카드형 보안키에 대한 관심과 문의가 높은 상황으로 일본을 시작으로 글로벌 시장에 제품을 공급해나갈 예정”이라고 덧붙였다.

코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 300 등락률 -0.69% 거래량 31,327 전일가 43,300 2021.06.22 13:43 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 대전 대덕구·신한카드와 대덕e로움 체크카드 도입 업무협약코나아이, FIDO2 기반 '지문카드' 일본 시장 진출코나아이, 헬스케어 플랫폼 '코나헬스' 사전 체험 서비스 close 는 생체 인증 표준 FIDO2 규격에 대한 제품 인증 및 마스터카드 지문카드 제품 인증을 획득하는 등 지문카드 양산 준비를 마쳤다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr