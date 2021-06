모더나, 생산라인 증설…내년 백신 생산 3배 목표

[아시아경제 조현의 기자] 모더나가 코로나19 백신 생산 확대를 위해 미국 내 생산라인을 증설한다.

월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) "모더나가 보스턴 외곽 노우드에 있는 백신 공장에 2개의 생산라인을 추가한다"고 보도했다. 1개는 올해 가을, 다른 1개는 내년 초 각각 가동을 시작한다.

노우드 공장의 생산라인은 이에 따라 기존 3개에서 5개로 확대된다. 이에 따라 공장의 코로나19 백신 생산능력이 50% 증가한다.

WSJ은 "모더나의 생산라인 증설 계획은 코로나19 백신 사업의 장기화 가능성에 크게 베팅한 것"이라고 분석했다.

신규 생산라인에서는 부스터샷과 어린이를 위한 저용량 백신도 생산할 전망이다.

모더나는 노우드 공장과 미국 내 다른 계약업체 공장에서 매달 4000만∼5000만회 투여분의 코로나19 백신을 생산하고 있다.

미국뿐만 아니라 최근 삼성바이오로직스를 비롯한 해외 기업들과도 위탁생산 계약을 새로 맺는 등 생산능력 확대에 주력하고 있다.

모더나는 이를 통해 코로나19 백신 연간 생산량을 올해 10억회분에서 내년도 약 30억회분으로 약 3배 늘리는 것을 목표로 하고 있다.

스테판 방셀 최고경영자(CEO)는 "미국이 충분한 분량의 백신을 확보하면 전 세계에서 가능한 한 많은 나라를 도울 수 있게 수출을 허가받는 것이 우리의 계획이자 희망"이라고 말했다.

신생 스타트업이었던 모더나는 코로나19 백신 성공에 힘입어 사세도 확장하고 나섰다. 지난해 500명을 신규 채용해 전체 임직원 수를 1300명으로 늘렸다. 또 과거 일부만 임차하던 노우드 외곽의 본사 건물을 통째로 사용 중이고 스위스와 폴란드에도 사무실을 열었다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr