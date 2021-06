[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 덕계체육공원 조성사업이 이달 말 준공한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 덕계동 산39-2 일원에 총 사업비 89억원, 국비 10억원, 시비 79억원으로 2019년 12월에 착공했다.

공원은 1만6311㎡의 면적에 축구장 1면, 주차장(39대), 관람석(160석), 화장실, 간이체육시설 등의 시설을 갖췄다.

준공되면 덕계동 일원에 부족했던 체육시설이 생기면서 시민들의 생활체육 활성화에 이바지할 것으로 기대된다.

양산시 관계자는 ”체육시설이 완공되면 주민들의 생활체육 활성화와 건강증진에 도움을 줄 것“이라고 말했다.

