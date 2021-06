▶김동운 별세, 김구환(유진투자증권 소비자보호팀장)·정흔(GS홈쇼핑)·영현(중국무석연합교회 목사)씨 부친상 = 경남 진주 경상대학교병원 장례식장 특101호, 발인 23일 오전 7시40분, 055)750-8448

