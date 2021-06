“적극교육 행정가 찾습니다” 부산교육청, 2021년 상반기 우수공무원 선발

교육전문직·교원, 지방공무원, 교육공무직 각 1~2명 선발



올해부터 특별승진까지 인센티브 확대해 적극행정 독려

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 적극적으로 교육 행정을 펼친 부산지역 공무원을 뽑는다. 올해부터는 특별승진 인센티브도 주어진다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 ‘부산광역시교육청 지방공무원 적극 행정 운영 조례’에 근거해 ‘2021년 상반기 적극 행정 우수공무원’을 선발한다고 21일 밝혔다.

이번 선발할 우수공무원은 교육전문직과 교원, 지방공무원, 교육공무직 등을 대상으로 하며 각 1~2명이다.

선발 대상은 ▲적극적인 업무추진으로 성과를 창출한 자 ▲창의적·도전적으로 정책을 추진하고 성과 달성을 위해 노력한 자 ▲적극적인 업무태도로 소속 교직원에게 귀감이 되는 자 등이다.

부산시교육청은 오는 7월 16일까지 소속 기관과 학교로부터 추천받고, 시 교육청 홈페이지를 통해 학생과 학부모, 시민의 추천도 받는다.

우수공무원은 ‘적극행정위원회’ 심의·의결을 통해 최종 선발하며 인사상 인센티브를 부여한다.

특히 올해부터는 기존의 인센티브(특별승급, 성과상여금 최고등급, 교육훈련 우선 선발 등) 뿐만 아니라 특별승진으로 확대해 소속 교직원의 적극 행정을 독려할 예정이다.

이일권 시교육청 감사관은 “적극 행정이 교육청 조직문화로 정착돼 교육청의 비전인 ‘미래를 함께 여는 부산교육’을 실현하는 밑거름이 되도록 하겠다”며 “소속 교직원의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr