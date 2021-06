중소조선업체 10곳 중 8곳 “납품단가 현실화 필요”

중기중앙회 ‘중소 조선업종 경영실태 조사’

올해 연말 경영상황 호전 전망 15.3% 그쳐

[아시아경제 김희윤 기자] 중소조선업체 10곳 중 8곳이 납품단가 현실화 방안이 필요한 상황인 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회는 중소선박 및 부품, 선박 정비업체 등 조선산업 관련 제조업 300개사를 대상으로 ‘중소 조선업종 경영실태 조사’를 실시한 결과 이같이 나타났다고 21일 밝혔다. 특히 조사 대상 기업의 절반 이상(58.7%)은 공급원가(재료비·노무비·경비 등)가 상승해도 해당 비용은 ‘납품단가에 반영되지 않는다’고 응답해 현 상황을 뒷받침 했다.

올해 말 기준 경영실적 전망에 대해서는 응답기업의 46.7%가 현재와 비슷할 것이라고 답했다. 악화예상은 38.0%, 호전예상은 15.3%로 조사됐다. 호전을 전망하는 이유(복수응답)로는 ‘중·소형 선박수주 확대’(39.1%), ‘중소 조선소 원부자재 납품확대’(37.0%) 등 순으로 응답했다. 악화를 전망하는 이유(복수응답)는 ‘일감부족’(86.0%), ‘원부자재 가격 상승에도 납품단가 동결/인하’(50.9%) 로 나타났다.

전년 대비 자금조달 여건(복수응답)에 대해서는 10곳 중 7곳이 ‘기존 대출·보증의 만기 연장이 가능하다’(69.7%)고 응답했으나, 22.3%는 대출·보증 한도축소에 애로가 있는 것으로 확인됐다.

금융애로 해소를 위해 가장 절실한 정책(복수응답)으로는 ‘금리인하’(68.7%)라는 응답이 가장 많았고, ‘신용 및 담보 평가기준 완화’(54.3%), ‘지자체·대기업·금융기관 등이 참여하는 상생펀드 확대’(21.7%)가 뒤를 이었다.

또한, 조사대상 기업 중 10곳 중 8곳(83.0%)가 선수금 환급보증제도(RG, Refund Guarantee)를 모른다고 응답해 해당 제도가 실효성 있게 운영되지 않는 것으로 조사됐다.

공급원가(재료비·노무비·경비 등) 상승 시 납품단가에 반영되지 않는 가장 큰 이유로 기업들은 ‘국내외 선박 저가수주 경쟁 심화’(27.8%)라고 답했다. ‘발주처의 과당경쟁 유도’(24.4%), ‘관급선박 최저가낙찰제에 따른 과당경쟁’(19.3%)가 뒤를 이었다.

경쟁력 제고를 위해 가장 필요한 정책(복수응답)으로 82.7%가 ‘납품단가 현실화 지원방안 수립 및 활성화’를 꼽았다. 이어 ‘관급물량 확보 및 해양플랜트 제작 등을 통한 일감지원’(48.3%), ‘수출상담회·무역사절단 참여 지원(12.7%)’ 등이 필요하다고 응답했다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 “국내 조선산업의 사상 최대 수주실적에도 불구하고 중소 조선업계는 원자재값 상승에 따른 손실확대 등으로 어려움이 지속될 것이라는 의견이 많다”며, “중소기업의 수익을 악화시키는 최저가낙찰제 유도 조항 개선과 납품단가 연동제 도입을 비롯해 선수금 환급보증제도(RG) 활성화 등 중소 조선업계의 경쟁력을 높일 지원책 마련이 조속히 병행돼야 한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr