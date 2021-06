상상인 계열 저축銀 "기존 대출고객도 연 18% 금리 소급 적용"

[아시아경제 송승섭 기자]상상인저축은행과 상상인플러스저축은행이 오는 21일부터 18%대 이하 대출상품 운용정책을 기존고객 대상으로 소급해 확대 적용한다.

이에 기존 대출자 2만9000여명이 추가로 금리 인하 혜택을 받게 된다. 정상거래 고객과 연체고객을 모두 포함하는 조치로 대상 금액은 2700억원에 이른다.

또 성실하게 상환에 임하는 저신용 고객을 대상으로 대출 금리를 연 16% 이하로 조정하는 ‘저신용자 신용상승·회복제도 정책’도 시행한다. 이번 달에만 1차로 총 100억원 규모의 저신용자 대출에 혜택이 적용될 예정이다.

상상인 계열 저축은행은 2018년 업계 최초로 대출 금리를 19%대 이하로 제공하는 정책을 도입한 바 있다. 지난 11일에는 법정최고금리 인하를 앞두고 18%대 최고금리 정책을 도입했다.

상상인 그룹 관계자는 “금융당국에서도 기존 대출 이용자에게 최고금리 인하 혜택을 제공하는 방안을 검토해달라고 요청한 것으로 안다”며 “기존 고객 대상으로의 확대 적용을 통해 서민금융 안정화 및 사회공헌에 기여할 것으로 기대한다”고 강조했다.

