쿠팡 물류센터 화재 현장서 실종 소방관 유해 발견

오늘 오전 수색 재개 1시간 30분만

[아시아경제 이관주 기자] 경기 이천시 소재 쿠팡 덕평물류센터 화재 현장 건물에 진입했다가 미처 빠져나오지 못한 소방관이 끝내 숨진 채 발견됐다.

소방당국은 19일 낮 12시10분께 물류센터 건물 지하 2층에서 경기 광주소방서 119구조대 김동식 구조대장(52)으로 추정되는 시신 1구의 유해를 발견했다. 이날 오전 건물 안전진단에서 구조대를 투입해도 이상이 없다는 결과가 나와 구조작업이 재개된 지 1시간 30분 만이다.

김 대장은 화재 당일인 17일 오전 11시20분께 인명검색 작업을 위해 동료 4명과 건물 지하 2층에 진입했다가 홀로 빠져 나오지 못했다. 당시 현장 진입 후 얼마 지나지 않아 철수 무전이 하달됐고, 김 대장과 동료들은 진입한 통로를 되돌아 나왔다. 김 대장은 맨 뒤쪽에서 탈출 상황을 챙기며 후배들이 먼저 앞서 빠져나가도록 했다. 김 대장의 헌신 속에 동료들은 무사히 현장을 빠져나왔지만, 정작 김 대장 자신은 나오지 못했다.

김 대장은 1994년 소방에 투신해 경기 고양소방서에서 첫 소방관으로 일했다. 이후 27년간 하남, 양평, 용인소방서에서 구조대와 예방팀, 화재조사 등 주요 부서를 두루 거쳤다. 응급구조사2급 자격증에 육상무전통신사, 위험물기능사 등 각종 자격증을 두루 취득하는 등 인명 구조와 재난 대응에 헌신한 베테랑 소방관으로 알려졌다.

