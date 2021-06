‘e몬' '오반장'…유통업계, 캐릭터 마케팅 전쟁

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 유통업계가 자체 캐릭터를 활용한 마케팅 경쟁을 치열하게 벌이고 있다.

19일 업계에 따르면 이마트24는 다음달 14일까지 카카오페이로 아임이 상품을 구입하는 고객 중 추첨을 통해 ‘e몬 캐릭터 신발 액세서리’를 선물한다. e몬 캐릭터 신발 액세서리는 고무 신발의 구멍에 하나씩 끼워 꾸밀 수 있도록 만든 e몬 캐릭터 굿즈다.

e몬은 이마트24를 상징하는 'e'와 귀여운 몬스터의 '몬'에서 따온 이름이다. 경영주들을 돕기 위해 우주의 각 행성에서 몬스터들이 한 자리에 모이게 됐다는 스토리를 담고 있다. 또한 몬스터들은 각자의 개성과 전문성을 담아 프리미엄 편의점을 만드는 것을 목표로 한다는 세계관을 가지고 있다. e몬은 커피 캐릭터인 '커피니', 와인 캐릭터 '와이니', 택배 캐릭터 '택이' 등 총 10가지 캐릭터로 구성돼 있다.

SSG닷컴은 지난 3월 선보인 마스코트 '오반장' 캐릭터 굿즈를 이달 출시했다. 이번에 제작한 오반장 굿즈는 3단 도시락, 친환경 소재인 타이백 파우치, 노트와 펜 등 3종이다. 오반장은 '장보기 반장', '할인 감독관'이라는 페르소나를 부여한 캐릭터로, 가슴에는 세일 배지를, 팔에는 할인 시작 시간인 9AM이 새겨진 완장을 차고 있다.

신세계면세점은 ‘심삿갖’이라는 캐릭터를 만들어 사회관계망서비스(SNS) 홍보에 활용하고 있다. 신세계면세점은 오는 30일까지 공식 인스타그램을 통해 언택트 방탈출 게임 콘셉트의 심삿갖의 보물지도 이벤트를 실시한다. 이번 이벤트는 심삿갖이 조선시대에 숨겨두었던 보물을 찾는 내용으로 전개된다.

CU는 자체 캐릭터인 '헤이루'를 동명의 자체 브랜드(PB) 포장에 이용하고, 캐릭터를 이용한 영상 공모전을 열거나 틱톡과 제휴한 마케팅을 진행했다. 몽골과 말레이시아의 현지 점포 디자인에도 활용했다. 세븐일레븐은 백곰과 펭귄, 삼각김밥 등으로 이뤄진 캐릭터 '브니패밀리'를 PB 상품 포장과 무인계산대, 무인 택배기, 챗봇 등 서비스 플랫폼에 적용하고 있다.

