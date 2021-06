윤석열 27일 대권 도전 선언…민심 투어 후 입당

전국 돌며 '민심투어' 경청의 시간

국민의힘 입당은 사실상 확정한 듯

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 이달 27일 대권 도전을 선언한다. 이후 전국을 돌며 ‘민심 투어’에 나선다. 국민의힘 입당 의사는 그 이후에 밝힐 예정이다.

윤 전 총장 캠프 이동훈 대변인은 18일 라디오에 출연해 윤 전 총장이 대권 도전 선언을 하면서 현재 대한민국 상황을 진단하고 왜 정치를 하는지, 어떤 대한민국을 만들 것인지 등을 밝힐 것이라고 전했다. 이 대변인은 "구상을 밝히면서 동시에 경청의 시간도 갖겠다"고 말했다.

정치 참여 선언 후 윤 전 총장은 민심 투어를 떠난다. 전국을 돌며 다양한 현장 목소리를 듣겠다는 것이다. 윤 전 총장은 이날 이 대변인을 통해 "시장 다니며 오뎅(어묵) 먹는 것이 아니다"라면서 "영향력 있는 분들 만나 다양한 목소리 듣겠다"고 밝혔다.

1~2주 간 민심 투어가 끝난 뒤 윤 전 총장은 국민의힘 입당에 대한 의사를 밝힐 계획이다. 시점은 대략 7월 중하순 정도로 전망된다. 앞서 윤 전 총장은 국민의힘 입당을 포함해 제3지대 창당이나 안철수 대표의 국민의당 입당 등 여러 선택지를 고심하고 있다고 했었다.

그러나 국민의힘 입당을 사실상 확정한 것으로 보인다. 이 대변인은 라디오에서 "제3지대나 국민의당에 중심축을 박아야 하지 않느냐는 사람들도 있지만 윤 전 총장은 보수의 중심, 국민의힘이 중심이 되어야 한다고 생각을 하고 있다"고 말했다. 진행자가 "국민의힘 입당은 당연한 걸로 받아들여도 되느냐"고 확인하자 "네, 그러셔도 될 것 같다"고 답했다. 그러나 윤 전 총장은 이 발언이 보도된 이후 이 대변인을 통해 다시 "국민의힘 입당 문제는 경거망동하지 않고 태산처럼 신중하게 행동할 것"이라고 밝혔다.

