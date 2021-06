LG화학-한국화학공학회, '제1회 석유화학 올림피아드' 개최

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 이 한국화학공학회와 손잡고 석유화학 산업의 미래를 이끌 인재를 찾아 나선다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 은 21일 국내외 화학공학 분야 대학생을 대상으로 '제1회 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close -한국화학공학회 석유화학 올림피아드'를 개최한다고 밝혔다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 은 대학생들이 화학공학 분야에 대한 지식을 넓히고 혁신 인재로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 올해 처음으로 경쟁과 교류의 장인 올림피아드를 실시한다.

이번 올림피아드의 대회 분야는 ▲생산성 향상 ▲공정 안전 ▲환경·에너지 등 총 3개 부문으로, 참가자는 이 중 1개 부문을 선택해 지원할 수 있다.

대한민국 국적의 국내외 화학공학 관련 학부 3, 4학년 대학생이라면 누구나 참여 가능하며, 1팀당 2~3명으로 구성해 지원할 수 있다. 접수기간은 6월 21일부터 7월 23일까지로 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 공식 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 은 접수 마감 이후 지원자들에게 개별 이메일로 문제를 안내할 예정이며 지원자들은 8월 31일까지 답안을 제출하면 된다. 제출 답안에 대해서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close Global생산센터 등 내부 전문가와 한국화학공학회 소속 교수 등 외부 전문가가 모여 1차, 2차 심사를 진행한다. 최종 결과 발표 및 시상식은 10월 중 진행될 예정이다.

대상 1개팀에는 인당 상금 500만원과 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 인턴십(정규직 전환형) 기회를 제공한다. 금상, 은상, 동상 각 3개 팀에는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 입사 지원 시 서류 전형 면제 혜택과 함께 각각 인당 300만원, 200만원, 100만원의 상금이 주어진다.

특히, 대상 수상팀은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 의 국내 생산현장 중 본인이 근무를 희망하는 사업장을 선택해 인턴십 기간 동안 다양한 실무 경험을 쌓을 수 있다.

노국래 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 석유화학사업본부장 부사장은 "이번 석유화학 올림피아드는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 835,000 2021.06.18 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close 이 한국화학공학회와 협력하여 화학공학 분야에 대한 대학생들의 관심을 확산하고 인재를 육성해 나가는데 큰 의미가 있다"며 "이번 대회를 통해 대학생들이 팀워크, 사고력, 도전정신 등을 발휘해 미래 석유화학 산업을 이끌어갈 글로벌 혁신 인재로 성장할 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr