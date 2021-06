파리바게뜨, ‘무안양파빵 4종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 무안 햇양파를 활용한 ‘양파빵 4종’을 출시했다고 18일 밝혔다.

신제품은 ▲네 가지 토핑과 아삭아삭 양파가 듬뿍 들어간 양파꽃빵 ‘양파꽃이 피었습니다’ ▲무안 양파의 단면을 형상화한 크림치즈 양파빵 ‘아이엠 무안양파’ ▲남녀노소, 어른아이 모두 좋아하는 어니언링 ‘너와 나의 양파고리’ ▲양파, 햄, 치즈, 옥수수콘이 들아간 피자빵 ‘양파 품은 달’ 4종으로 구성됐다.

무안 양파는 양질의 황토 토양에서 병충해를 막아주는 해풍을 맞고 자라 식감이 아삭하고 향이 진한 것이 특징이다. 특히 햇양파는 당도가 높고 식감도 부드러워, 베이커리 등의 디저트에 활용하기 좋다.

SPC그룹은 지난 15일 전라남도 무안군과 함께 올해 과잉 생산에 따른 가격 폭락과 판로 확보에 어려움을 겪는 무안 양파를 활용한 제품 개발·소비 활성화를 위해 상생 협약을 체결했다.

