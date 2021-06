호주, AZ 백신 60세 이상에게만 접종키로

[아시아경제 박병희 기자] 호주 정부가 아스트라제네카(AZ) 백신을 60세 이상 연령대에만 접종하기로 했다고 주요 외신이 17일(현지시간) 보도했다.

그렉 헌트 호주 보건부 장관은 이날 기자회견을 열어 AZ 백신의 이 같은 사용 제한 방침을 밝혔다. 최근 호주에서 AZ백신을 접종한 뒤 드물게 나타나는 혈전(핏덩어리) 생성 때문에 2명이 숨진 데 따른 것이다. 호주에서는 지금까지 330만명이 AZ백신을 맞았다.

헌트 장관은 "이번 권고는 50∼59세 연령대에 매우 드문 증상(혈소판 감소성 혈전증)이 나타날 위험이 커졌다는 새 증거를 토대로 갱신됐다"고 설명했다.

호주 정부는 백신 접종의 부작용으로 의심되는 혈소판 감소성 혈전증이 상대적으로 젊은 층에 주로 나타나면서 올해 4월에 AZ백신을 50세 이상 연령층에만 사용하도록 규제한 바 있다.

다수 유럽연합(EU) 회원국들도 규제 기준이 되는 연령대는 다르지만 젊은 층에 대한 AZ백신 접종을 제한해왔다.

학계에서는 AZ, 얀센 백신처럼 바이러스 전달체를 이용해 개발된 백신이 혈전 부작용과 관련이 있다는 가설이 나오고 있다. 화이자, 모더나 백신은 이들 백신과 달리 메신저 리보핵산(mRNAㆍ전령RNA) 기술을 이용해 개발됐다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 이날 현재 호주의 코로나19 누적 확진자는 3만301명, 누적 사망자는 910명이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr