김경수·이재명, 수도권과 비수도권 상생발전 위해 힘 모은다

17일 경남도-경기도-경남연구원-경기연구원 정책 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도와 경기도가 수도권과 비수도권의 상생발전을 위해 협력하기로 했다.

경남도와 경남연구원, 경기도와 경기연구원은 17일 경남도청에서 김경수 경남도지사와 이재명 경기도지사 등이 참석한 가운데 지방 정부 공동 발전을 위한 정책 협약을 체결했다.

이날 협약은 지난 2월 경기도에서 제안한 데에 경남도가 화답하면서 성사됐다.

협약에 따라 경남도와 경기도는 권역별 초광역 협력 국가균형발전 정책화, 남북교류 활성화, 후쿠시마 방사성 오염수 방류 공동 대응, 해양 마리나 산업 육성 등 4개 분야의 현안 정책에 대해 협력한다.

이중 '권역별 초광역 협력 국가균형발전 정책화'는 김 지사가 줄곧 주장하고 있는 의제다.

이와 관련해 이 지사도 지난 2월 자신의 페이스북을 통해 김 지사의 균형 발전 정책을 지지한다는 뜻을 밝힌 바 있다.

경남도에서도 '메가시티 전략'에 양 도가 협력하기로 한 만큼 전국의 권역별 균형발전에 더욱 힘이 실릴 것으로 기대하고 있다.

김 지사는 협약식에서 인사말을 통해 "경남으로서는 수도권과 비수도권의 상생 발전 전략으로 정부와 함께 추진해나가는 것"이라고 힘줘 말했다.

이어 "부울경 메가시티가 성공하기 위한 여러 가지 조건 중 두 가지가 가장 중요한데, 첫 번째는 정부가 국가정책으로 함께 추진하는 것이고 두 번째는 수도권과의 협력"이라고 강조했다.

이에 이 지사는 "국토 균형발전의 과제는 매우 중요한 우리의 현안이 됐다"며 "지방은 소멸을 걱정하고 수도권은 폭발을 걱정해야 하는 이 상황이 바람직하지 않은 건 분명하다"는 견해를 밝혔다.

이어 "소멸의 위협을 느끼고 있는 지방에 대한 우선적 투자, 정책의 우선적 배려가 꼭 필요하다"며 "메가시티 전략은 시의적절하고 유효한 정책이다. 특히 관심 두고 함께하겠다"고 화답했다.

경남도는 경기도와 상호 협력함으로써 각 지역의 민생 문제 해결은 물론 수도권과 비수도권의 상생 발전을 위한 지방 정부 간 협력의 모범사례로 만들어갈 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr