홈씨씨, 욕실 시공 패키지 '이지바스' 출시…욕실 시공 사업 확대

다양한 디자인 패키지로 취향에 따른 세련된 욕실 공간 연출 가능

전국 홈씨씨 전시장서 시공된 이지바스 직접 확인 가능

[아시아경제 김종화 기자] 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 욕실 시공 패키지인 '이지바스(EASY BATH)'를 출시하고 욕실 시공 사업을 확대한다.

홈씨씨의 이지바스는 대형 사이즈 패널인 '이지패널'과 '이지플로어'를 이용해 시공 시간을 단축할 수 있는 욕실 시공 패키지다. 기존 욕실 시공에 소요되던 긴 공사기간의 불편함과 소음 및 분진을 혁신적으로 줄일 수 있는 것이 특징이다.

기존 욕실 시공의 경우 일일이 타일을 붙이고 그 사이를 백시멘트로 메우는 등 시공에 최소 3일에서 길게는 7일 이상이 걸린다. 이에 반해 이지바스는 패널 보드끼리 서로 맞붙이는 결합 방식의 건식 시공 방식인 '히든몰딩공법'을 통해 현장 여건에 따라 빠르면 하루 만에 욕실 시공을 마칠 수 있다.

홈씨씨만의 패널 시공방식인 히든몰딩공법은 결합몰딩 노출 없이 시공하기 때문에 몰딩이 노출되는 타사의 패널 시공이나 일반적인 타일 시공과 대비해 더 넓고 시원한 공간을 연출할 수 있으며 외관이 유려하고 곰팡이 없는 깨끗한 욕실을 만들 수 있다.

벽면용인 이지패널은 내오염성이 강한 칼슘보드에 UV코팅이 더해져 오염에 강하고 청소와 관리가 쉽다. 바닥용인 이지플로어는 엠보 가공이 적용돼 미끄럼 걱정이 없고 열전도율이 낮아 따뜻하고 포근한 느낌의 욕실 환경을 만들 수 있다. 아울러 어린이 제품 공통 안전기준인 KC인증도 획득해 품질도 입증했다.

디자인 구성도 다채로워 선택의 폭이 넓다. 이지패널은 대리석 및 석재 패턴을 포함해 총 6종의 디자인으로 구성돼 있으며 이지플로어도 베이지, 그레이, 차콜 등 다양한 색상으로 준비돼 취향에 따른 세련된 욕실 공간 연출이 가능하다.

홈씨씨는 4종의 이지바스 욕실 디자인 패키지를 제안했다. 은은하고 부드러운 느낌의 '비앙코', 세련되고 이지적인 분위기 연출이 가능한 '우든 그레이', 시크하고 도시적인 분위기의 '그레이 스톤', 과감한 대리석 패턴이 포인트가 되는 클래식 스타일의 '마론 엠페라도' 등이다. 각 디자인 패키지에 어울리는 다양한 세면기와 변기 등의 위생도기는 물론, 수전과 욕실 액세서리도 함께 구매할 수 있다.

시공된 이지바스의 실물은 전국 홈씨씨 전시장에서 직접 확인할 수 있으며, 시공에 대한 자세한 상담은 전국 홈씨씨 매장을 방문하거나 해피콜 또는 홈씨씨몰 온라인 신청을 통한 방문 상담으로 받아 볼 수 있다.

홈씨씨 관계자는 "최근 욕실에 대한 인식이 변화하면서 욕실에도 개인의 취향을 반영하고자 하는 고객의 니즈가 늘고 있다"면서 "쉽고 빠른 시공뿐만 아니라 다양하고 고급스러운 욕실 연출이 가능한 이지바스로 이러한 고객 니즈를 만족시키며 욕실 시공 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr