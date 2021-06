정의용 "유엔 가치, 한반도에서 완전히 구현 노력 멈추지 않겠다"

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관은 17일 “우리는 평화, 자유, 번영이라는 유엔이 지향하는 가치를 한반도에서 완전히 구현시키기 위한 노력을 멈추지 않겠다”고 밝혔다.

정 장관은 올해 한국의 유엔 가입 30주년을 맞아 이날 서울 포시즌스 호텔에서 열린 ‘유엔 가입 30주년 국제포럼’ 영상 개회사를 통해 “1991년, 남북한의 동시 유엔 가입을 통해 우리는 한반도가 평화공존의 길을 향해 나아갈 것이라는 희망을 품었다”며 이같이 말했다.

정 장관은 “문재인 정부 출범 후에는 한반도에서 항구적인 평화를 정착시키기 위해 흔들림 없이 노력해왔고 유엔을 비롯한 국제사회에서도 전폭적인 지지를 보내오고 있다”며“한반도를 넘어서 전 세계 모든 이들의 일상에도 평화가 자리 잡도록 국제사회와 함께 노력하겠다”고 강조했다.

그는 “한국과 유엔의 역사는 평화, 자유, 번영을 향한 유엔의 가치를 전 세계에 보여준 좋은 사례”라며 “전쟁으로부터 재건과 성장을 이룩하는 전 과정에 유엔은 한국과 함께 했다”고 말했다.

그런면서 앞으로 30년 한국이 유엔에서 추진코자 하는 세 가지 목표로서 분쟁 해결과 평화 달성을 위한 통합적 접근 노력 강화, 팬데믹과 기후변화 등 새롭게 부상하는 안보위협에 대한 선제적 대처, 미래 세대의 평화를 위한 포용적인 역량 결집을 제시했다.

반기문 전 유엔 사무총장은 영상축사에서 “지난 30년을 회상해보면 한국은 유엔 회원국으로 놀라운 활동을 보여줬다”면서 “우리는 우리 국력에 상응하도록 (유엔에 대한) 기여를 더욱 높여나가야 한다”고 말했다.

안토니우 구테흐스 현 유엔 사무총장은 영상 축사를 통해 “대한민국과 조선민주주의인민공화국의 유엔 가입 30주년을 맞이하면서 본 기념일이 남북한이 평화와 화해의 가치를 재확인하며 지속적인 협력을 구축하는 계기가 되기를 바란다”고 했다.

