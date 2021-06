루테인 등 성분 100% 천연 식물성 원료에서 추출

한미약품 '한미루테인맥스'

[아시아경제 서소정 기자] 한미약품의 '한미루테인맥스'는 눈 피로 개선과 영양공급을 하루 한캡슐로 해결할 수 있는 약국전용 건강기능식품이다.

이 제품은 눈 건강과 눈의 피로도 개선에 도움을 주는 루테인과지아잔틴, 아스타잔틴 등 성분을 100% 천연 식물성 원료에서 추출해 제조했다.

체내 루테인과 지아잔틴의 혈중 농도와 동일한 비율(16:4)로 혼합된 '루테인지아잔틴복합추출물'과 눈 피로도 개선에 도움을 줄 수 있는 아스타잔틴이 들어 있는 '헤마토코쿠스'에서 추출한 성분이 함유됐다.

유해 산소로부터 세포를 보호하는 비타민E와 생체막 조직 구조와 기능 조절에 필요한 비타민A 등도 함께 들어있다.

이 제품의 핵심 성분인 루테인지아잔틴복합추출물과 헤마토코쿠스추출물은 천연 식물성 원료를 화학용매를 사용하지 않는 방식의 초임계 공법으로 추출했다.

한미약품 관계자는 "코로나19로 비대면 문화가 확산되면서 스마트폰·컴퓨터 등에 장시간 노출돼 눈 피로를 호소하는 사람들이 늘고 있다"며 "한미루테인맥스는 눈 피로도 개선에 도움을 줄 수 있는 필수 영양성분을 균형감 있게 함유하고 있다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr