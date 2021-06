K쇼핑, 배우 박해미와 ‘OK해미 쇼’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 오는 20일 배우 박해미와 함께 깐깐하고 솔직한 리뷰 방송 ‘OK해미 쇼’를 선보인다고 17일 밝혔다.

박해미가 K쇼핑 쇼핑호스트로 전격 변신해 날카로운 눈으로 선별한 상품들을 고객들에게 소개한다. 상품 검토, 상품 구성 및 기획까지 모두 참여했으며 직접 상품을 써보고 ‘OK’한 제품들만 선정해 소개할 예정이다.

오는 20일 오전 9시에는 비비안 라인핏 썸머 누드 패키지 15종 속옷세트를 판매한다. 박해미는 정현빈 K쇼핑 쇼핑호스트와 함께 상품 디자인부터 기능까지 낱낱이 파헤친다. 오는 20일부터 30일까지 패키지 세트를 구매한 고객 중 1000명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰을 지급한다.

OK해미 쇼에서는 박해미가 직접 상품을 사용하면서 느낀 솔직한 리뷰를 브이로그 영상으로도 공개해 더 실감나는 방송을 선보일 예정이다. 또한 고객들이 직접 상품에 대해 궁금한 점을 질문하고 박해미가 답해주는 시간을 가지는 등 고객들과의 활발한 소통도 이어갈 예정이다.

