하나銀, 국가공인 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 획득

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 금융보안원의 '국가공인 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증'을 획득했다고 17일 밝혔다.

ISMS-P는 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 공동 고시하는 국내 최고 권위의 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 통합 인증제도로, 정보보호 관리체계 80개 기준과 개인정보보호 관리체계 22개 기준에 대해 금융보안원 심사를 통과해야 한다.

하나은행은 "이번 인증으로 정보보호와 개인정보보호를 위해 금융사가 지켜야 할 국내외 표준 공인 기준을 충족하고, 정보보호 체계의 신뢰성과 안정성을 객관적으로 검증받았다"고 설명했다.

하나은행은 앞서 디지털 뱅킹 서비스 운영 관련 국가공인 정보보호 관리체계(ISMS) 인증과 모든 글로벌 지역 센터에 대한 국제 표준 정보보호 관리체계(ISO27001) 인증, 국제 표준 개인정보보호(ISO27701) 인증을 획득했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr