정읍시 ‘안심콜 출입 관리 서비스’ 실시

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시(시장 유진섭)는 다중이용시설 출입 시 전화 한 통으로 코로나19 출입명부를 등록할 수 있는 ‘안심콜 출입 관리 서비스’를 실시한다고 16일 밝혔다.

시는 코로나19 방역 대응을 위한 역학조사 내실화와 기존 출입명부의 불편 해소를 위해 지역 내 다중이용시설을 대상으로 무료로 사용할 수 있는 안심콜 서비스를 제공한다.

안심콜 서비스는 시설 방문자가 본인의 휴대폰을 이용해 해당 시설에 부여된 번호로 전화하면 자동으로 방문자의 전화번호와 방문일시가 저장되는 방식이다.

수기 명부 작성을 꺼리거나 QR코드를 사용하지 못하는 디지털 취약 계층의 불편을 크게 해소할 수 있다.

수집된 정보는 4주간 보관 후 자동 삭제되며 감염병예방법에 따라 역학조사 시 확진자와 접촉자 동선 추적용으로만 사용된다.

안심콜 번호는 시 홈페이지에서 사업자등록번호를 조회하면 부여받을 수 있으며 사업자등록번호가 조회되지 않는 경우, 시청 지역경제과로 문의하면 된다.

유진섭 시장은 “안심콜 출입명부 시스템으로 개인정보 보호와 신속한 방역 대응에 큰 도움이 될 것이다”며 “코로나19의 지역사회 확산 방지를 위해 시민들이 적극 활용해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr