[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시농업기술센터는 30일까지 제5기 김해농업대학 신입생을 모집한다고 16일 밝혔다.

교육 과정은 치유농업, 원예치료 2가지 있으며 모집인원은 학과별 30명씩 총 60명이다.

7월에 개강해 11월까지 매월 8~9회 이론교육과 현장 견학, 실습 등 전문적이고 체계적인 교육을 진행해 치유농업전문가를 육성한다.

김해시에 주소를 두고 농업에 종사하거나 해당 교육 과정에 관심이 있으면 누구나 신청할 수 있다.

교육 신청은 시청 홈페이지에 게시된 신청서를 작성해 농업기술센터 농업기술과에 방문하면 된다.

김상진 소장은 “체계적인 교육과정 운영으로 유능한 치유농업전문가를 양성해 김해지역이 치유농업 확산의 중심이 될 수 있도록 최선의 노력을 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr