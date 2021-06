롯데쇼핑, 이베이코리아 인수전 탈락 … "M&A 계속 추진"

[아시아경제 조인경 기자] 롯데그룹의 이베이코리아 인수가 불발됐다.

16일 유통업계에 따르면, 전날 미국 이베이 본사에서 진행된 이사회에서 이베이코리아의 인수 우선협상대상자로 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 78,977 전일가 301,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)[속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close -네이버 컨소시엄이 선정되면서 또 다른 인수전 참여자인 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,000 등락률 -0.83% 거래량 50,314 전일가 121,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)[속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close 은 탈락했다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,000 등락률 -0.83% 거래량 50,314 전일가 121,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)[속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close 는 막판까지 유통 라이벌 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 78,977 전일가 301,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)[속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close 와 경쟁을 벌였으나 금액면에서 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 78,977 전일가 301,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)[속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close 보다 보수적으로 접근, 인수에 성공하지 못한 것으로 풀이된다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,000 등락률 -0.83% 거래량 50,314 전일가 121,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)[속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close 관계자는 "이베이코리아 인수를 위한 실사 과정에서 당초 기대보다 당사와의 시너지가 크지 않고, 인수 이후 추가 투자 및 시장경쟁 비용도 많이 소요될 것으로 예상돼 보수적 관점에서 인수 적정 금액을 산정했다"고 설명했다.

이 관계자는 "아쉽지만 e커머스 시장에서 계속 성장할 수 있도록 차별화된 가치 창출 방안을 모색하고, 향후 M&A를 비롯한 외부와의 협업 등도 계속해서 검토해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

앞서 지난 7일 진행된 이베이코리아 인수를 위한 본입찰에서 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 78,977 전일가 301,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)[속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close 는 네이버와 컨소시엄을 구성해 인수의향서를 제출한 반면, 롯데그룹은 단독으로 참여했다. 당초 인수전 참여를 검토했던 SK텔레콤과 사모펀드 MBK파트너스 등은 최종 입찰에는 불참했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr