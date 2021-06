몸집 불린 공공기관, 文정부 들어 4년 만에 순이익 '3분의1'

[세종=아시아경제 손선희 기자] 문재인 정부가 출범한 이후 공공기관 당기순이익이 급격히 줄어든 것으로 나타났다. 반면 공공기관 인력은 해마다 늘어 불과 4년새 10만명 이상 불었다. 몸집은 비대해지는데 수익성은 점차 악화하는 모습이다.

16일 정부 및 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)에 따르면 350개 공공기관(공기업+준정부기관+기타공공기관)의 지난해 연간 당기순이익은 5조3000억원이다. 이는 박근혜 정부 마지막 해인 2016년(15조7000억원)과 비교하면 약 3분의1에 그친 수준이다.

공공기관 당기순이익은 문재인 정부 출범 첫 해인 2017년 7조3000억원을 기록한 이후 매년 꾸준히 줄어 한 때는 적자 위기에 놓이기도 했다. 2018년(7000억원)과 2019년(8000억원)은 340개 전체 공기업의 당기순이익이 1조원 미만에서 맴돌았다. 문재인 정부 기간 동안 연평균 당기순이익은 3조5250억원에 불과하다.

특히 시장성이 있는 공기업만 떼놓고 보면 수익성 악화는 더욱 극명하게 드러난다. 2016년 9조원이었던 공기업 당기순이익은 2017년 4조2000억원, 2018년 2조, 2019년 1조2000억원으로 내리 하락하다 지난해 6000억의 적자를 냈다.

이처럼 수익성이 악화한 반면 공공기관 인력은 가파르게 늘었다. 전체 공공기관 인력 수는 2016년 약 32만8400명에서 지난해 약 43만5700명으로 집계됐다. 불과 4년 새 10만7300명(연 평균 2만6800명)이나 늘어난 것이다. 정부가 '고용시장 마중물' 역할을 하겠다며 공공부문 신규 채용을 늘린 결과로 보인다. 하지만 기대에 비해 민간 일자리 창출 성과는 여전히 미진한 상황이고, 오히려 수익성 악화와 함께 공공부문 인건비 부담만 더해지는 한계 상황을 드러내고 있다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr