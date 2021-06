동양생명, 보험금을 법인 긴급자금으로 활용…경영인정기보험

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 5,750 전일대비 170 등락률 +3.05% 거래량 224,385 전일가 5,580 2021.06.16 10:32 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, AI 기반 대체투자 여신조기경보체계 구축동양생명, 코로나 백신 접종 휴가제 도입동양생명, 최대주주 지분매각 추진설 "구체적 결정된 사항 없다" close 은 경영인이나 전문직 종사자 등 고액자산가들을 위한 '수호천사경영인정기보험'을 출시했다고 16일 밝혔다.

경영자 유고 시 사망보험금을 통해 대출 상환 등 법인 긴급자금으로 활용하거나 유가족의 생활자금, 상속세 재원 마련이 가능한 상품으로 기존 종신보험 대비 저렴한 보험료로 준비 가능하다.

사망보험금이 체증하는 구조로 설계, 가입 10년 이후부터 매년 보험금이 일정 비율로 증가해 물가 상승으로 인한 보험금의 가치하락에 대비할 수 있다.

금리가 하락해도 최저해지환급금을 보증하는 해지환급금보증형과 해지환급금 보증이 없는 대신 보험료가 저렴한 해지환급금미보증형 중 선택 가능하다.

사망보험금이 지급되는 정기보험에 추가납입 기능을 더해 보험료를 추가로 납입하거나 추가 납입한 보험료를 중도인출 할 수 있다. 퇴직 후 연금전환특약을 통해 연금 형태로 보험금을 수령할 수 있다.

보험을 장기간 유지하는 고객에게 적립금을 더해주는 유지보너스와 가산보험금, 추가납입적립금 재원으로 구성된 플러스보험금 기능을 통해 추가적인 보장도 제공한다. 플러스보험금은 보험 계약 만료 후 플러스보장계약으로 자동 전환돼 종신까지 보장받을 수 있다.

가입나이는 만 15세부터 최대 70세까지이며 보험기간은 90세 만기, 100세 만기형으로 고객의 선택에 따라 가입할 수 있다. 재해로 인해 50%이상 장해시 향후 보험료 납입이 면제된다.

