청년구직자 10명 중 7명 "내년 최저임금 동결·인하해야"

구직자 63.8%, 내년 최저임금 동결 및 인하 희망

대다수는 코로나19로 취업난 경험…20대는 97.6%

10명 중 6명 "최저임금 인상이 취업난 등에 영향"

[아시아경제 이준형 기자] 20대 구직자 10명 중 7명(67.3%)은 내년 최저임금이 올해 수준으로 동결되거나 인하되기를 바라는 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회는 지난달 28일에서 이달 3일까지 구직자 700명을 대상으로 '최저임금에 대한 구직자 의견조사'를 시행한 결과 이같이 나타났다고 16일 밝혔다.

조사에 따르면 전체 구직자 63.8%는 내년 최저임금이 올해와 같거나 낮아야 한다고 응답했다. 중기중앙회가 지난달 발표한 중소기업 대상 의견조사에서 나온 같은 의견의 응답률(57.1%)보다 높은 수치다.

구직자 10명 중 9명 이상(93.5%)은 코로나19로 인해 취업난을 체감하고 있다고 응답했다. '취업이 어렵다'고 응답한 20대는 97.6%로 타 연령대 대비 응답률이 높았다.

취업시장 회복 시기에 대해서는 '장기간 어려울 것'이라는 답변이 37.7%로 가장 높았다. 이어 '내년 하반기 내 회복'(25.5%), '내년 상반기 내 회복'(23.8%) 순이었다.

또한 구직자 64.3%는 최저임금이 인상돼 근로시간 단축이나 취업난을 직간접적으로 경험했다고 답했다. 20대의 경우 73.2%로 평균보다 높게 나타났다. 구직자 80%는 내년 최저임금 인상이 일자리 감소에 영향을 미칠 것으로 내다봤다.

가장 시급한 노동정책으로는 '일자리 확대'(68%)가 꼽혔다. '임금 인상'(13.2%), '근로시간 단축'(10.4%), '휴가 등 복지 확대'(7.4%)가 뒤를 이었다.

이태희 중기중앙회 스마트일자리본부장은 "이번 조사결과는 구직자들의 어려운 실정을 여실히 보여준다"면서 "최저임금이 일자리와 우리 경제에 매우 큰 영향을 미치는 만큼 내년 최저임금은 중소기업이 정상적 경영 활동을 회복하고 일자리를 만들어나갈 수 있는 여력을 가질 수 있는 선에서 논의돼야 한다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr