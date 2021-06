세종, 한글사랑거리 조성 등 제도적 기반 마련

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 한글사랑거리 조성 등을 위한 제도적 기반을 마련했다.

16일 시에 따르면 세종시의회는 전날 열린 정례회에서 ‘세종시 한글사랑 지원 조례’를 개정했다.

조폐는 개정을 통해 시는 한글사랑도시 정의를 규정하고 한글 진흥정책을 추진할 때 자문·심의 기능을 가진 ‘한글사랑위원회’를 상설위원회로 구성해 운영할 수 있게 됐다.

또 한글사랑거리 조성 등을 위해 옥외광고물 개선에 참여하는 건물주, 광고주를 지원할 수 있는 근거가 마련됐다.

조례 개정은 시의회 행정복지위원회 부위원장인 차성호 시의원의 발의로 이뤄졌다.

앞서 조례는 시장의 책무, 추진계획의 수립 및 시행, 광고물 등의 한글표시 등을 규정하는 것으로 2014년 제정됐다.

시는 2012년 출범 당시부터 한글로 동·도로 이름을 지어왔다. 여기에 세종시민대학 ‘집현전’, 지역화폐 ‘여민전’ 등 정책·사업을 운영하는 중이다.

특히 전국 광역지방자치단체 중에선 처음으로 한글진흥을 위한 전담부서로 ‘한글진흥담당’을 신설하고 지난해 시민감동특별위원회를 통해 한글사랑도시의 발전을 희망한 시민들의 목소리에 응답했다.

이춘희 세종시장은 “조례 개정으로 세종의 한글 진흥정책이 제도적 기반을 다지게 됐다”며 “한글사랑도시를 조성하기 위해 시민들의 관심과 참여를 당부한다”고 말했다.

