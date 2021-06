[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 15일 오후 영등포구청 1층 회의실에서 ‘노인학대 예방의 날’ 기념 어르신 보호자들과 함께 소통하는 간담회를 진행했다.

이날 간담회에서는 이지은 노인케어센터 시설장과 시설 이용 어르신 보호자 9명이 참석, 어르신 복지 향상을 위한 건의사항과 노인학대 예방 아이디어를 공유, 전반적인 구정 현안에 대해 격의없는 대화를 나누며 소통하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 “노인학대 문제를 예방하기 위해서는, 어르신의 안전과 인격적 존엄에 대한 사회구성원들의 적극적인 관심과 이해가 우선시돼야 할 것”이라며 “앞으로도 어르신이 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 노인 권익 향상과 복지정책을 세심히 챙겨나가겠다”고 전했다.

