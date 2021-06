"뼈와 장 동시 관리" 풀무원건강생활, '뼛속까지 칼슘락' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원건강생활은 건강케어 시판 브랜드 유어락이 건강기능식품 '뼛속까지 칼슘락'을 출시했다고 15일 밝혔다.

‘뼛속까지 칼슘락’은 평소 음식으로 충분히 섭취하기 어려운 칼슘과 비타민 D에 장 환경까지 케어해주는 프로바이오틱스를 제품 하나에 담은 국내 최초의 제품이다. 분말 타입 제품으로 첨가물은 일체 넣지 않고, 바나나농축분말(부원료)을 함유해 아이부터 어른까지 맛있게 섭취할 수 있다.

‘뼛속까지 칼슘락’ 1포에는 칼슘 300mg이 함유되어 성인 기준 1일 섭취 권장량의 43%를 충족한다. 칼슘은 골격과 체조직을 구성하는데 필요한 미네랄로 다양한 생리 기능과 함께 뼈 건강을 돕는 것으로 알려져 있다. 여기에 비타민 D를 10μg넣어 칼슘의 흡수까지 도와 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줄 수 있다.

또 풀무원이 개발해 특허를 획득한 김치유래 유산균 PMO 08(L.Plantarum PMO 08)을 포함한 1억 CFU(제품 1g당 유산균을 측정하는 단위)의 프로바이오틱스가 함유되어 건강한 장 환경을 만들어 준다.

가격은 1 박스(2.4 g X 30포)에 2만5000원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr