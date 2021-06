내년 국민참여예산 총 190개…5843억 요구

[세종=아시아경제 손선희 기자] 내년도 국민참여예산으로 35개 부·처·청에서 총 190개 사업, 5843억원을 요구했다고 기획재정부 15일 밝혔다. 이는 올해 예산에 비해 사업 수는 24.2% 늘었고, 금액은 8.1% 늘어난 것이다.

190개 사업 중 139개는 제안형 사업으로, 지난 1년 간 국민들로부터 접수받은 총 1589건의 제안 중 각 부처의 적격성 심사 및 민간 전문가 논의 등을 거쳐 추린 것이다. 외에 51개 토론형 사업은 주요 사회이슈에 대한 국민참여 온·오프라인 토론을 통해 발굴됐다.

국민참여예산 중에는 아동확대, 식품안전 등 생활밀착형 사업이 가장 많은 것으로 나타났다. 외에도 장애인, 저소득층, 위기 청소년 등 사회·경제적 취약계층 지원을 위한 사업도 다수였다. 일자리 창출, 기업 및 산업 경쟁력 강화 등 경제활력 제고를 위한 사업도 포함됐다.

추후 일반국민으로 꾸려진 예산국민참여단 검토 및 선호도 투표 등을 거쳐 내년도 정부 예산안 반영 여부가 결정될 예정이다. 최종 반영된 사업은 오는 9월3일까지 국회에 제출된다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr