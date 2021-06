故 정상영 KCC 명예회장 유산 100억원 민사고에 기부

[아시아경제 이준형 기자] 고(故) 정상영 KCC 명예회장 유가족 측과 민족사관고등학교는 최근 강원도 횡성군에 위치한 민족사관고등학교에서 '고 정상영 KCC 명예회장 유가족·민족사관고등학교 글로벌 인재 육성 지원 기금 약정식'을 가졌다고 15일 밝혔다. 유가족과 민사고는 인문과 과학이 결합된 융복합 인재 육성이 필요하다는 점에 공감대를 두고 이에 걸맞는 교육 여건을 마련하기로 했다.

고 정 명예회장의 유산으로 마련된 기금 100억원은 ▲역량 우수 및 저소득층 학생에 대한 장학금 ▲분야별 영재 발굴 및 교육 프로그램 개발 ▲교원 확충 및 연수 등에 쓰인다.

유가족은 이 기금과 별도로 KCC 그룹 차원에서의 추가 지원도 약속했다. 민사고는 설립 취지에 따라 전액 장학금 제도로 운영되어 왔지만 재단의 경영 사정이 어려워져 현재는 학생들의 등록금으로 운영되고 있다. 정몽진 KCC 회장은 민사고의 본래 설립 취지를 살리기 위해 사재 30억원을 별도로 출연했다. 이 출연금은 연간 20명의 장학생을 선발해 3년 동안 학업을 지원하는데 쓰인다.

또한 KCC 그룹은 사회공헌 차원에서 노후화된 교실, 강당, 체육관 개보수 등을 진행할 계획이다. 미래 교육 환경을 위한 20억원 규모의 인프라 지원 공사는 그룹 차원에서 진행된다는 게 KCC 그룹의 설명이다. KCC 그룹은 이번 여름방학 기간부터 공사에 착수한다.

KCC 그룹은 KCC 중앙연구소와 연계해 석박사 연구원들의 멘토링, 과학 실험캠프 등 다양한 산학 연계 과학 인재 육성 프로그램도 진행한다.

KCC 관계자는 "고 정 명예회장 유가족들이 인재 육성을 위해 유산을 기부해 '인재보국'을 실현한다는 점에서 의미가 크다"면서 "인재 육성을 위해 사재 500억원을 기꺼이 쾌척하는 등 국가에 필요한 인재를 확보하는 데 힘을 보태온 고 정 명예회장의 오랜 염원이 민사고와 함께 이뤄지기를 바란다"고 말했다.

