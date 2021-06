하이투자증권, '생활 속 ESG 경영 활동' 눈길

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 환경·사회적 책임·신뢰 확산을 통한 기업의 지속 가능 실현을 위해 '생활 속 환경·사회·지배구조(ESG)' 경영 활동을 진행하고 있다고 15일 밝혔다.

우선 ESG협의회 논의를 바탕으로 월별 ESG 실천 캠페인을 진행 중이다. ESG협의회는 각 부서의 실무자 8인으로 구성됐다. 매월 정기 회의를 통해 ESG 경영현안 및 이슈사항에 대해 검토해 세부 실천 사항을 발굴하고 추진한다.

4월22일에는 지구의 날을 맞아 서울 및 부산 본사 임직원들은 저녁 8시부터 10분간 소등행사를 진행했다. 5월에는 부재 시 PC 모니터 끄기 캠페인을 진행했다. 디지털기기 사용으로 발생하는 이산화탄소 배출량을 줄이기 위한 목적이었다.

6월에는 환경의 날을 기념해 전 임직원이 참여하는 워킹 투게더 캠페인을 진행하고 있다. 부서별 월간 평균 걸음 수를 비교하는 대항전을 통해 ESG 실천 인식이 사내에 확산될 수 있도록 했다.

ESG 관련 투자 문화 확산을 위해 ESG 관련 금융상품의 공급도 확대하고 있다. 사회책임투자형 신탁과 임대주택관련 부동산 랩을 판매했다. ESG 관련 펀드 및 채권 등의 판매 규모도 확대 중이다. 지난 1월에는 현대오일뱅크 녹색채권 인수단에도 참여했다.

환경 관련 사항으로 종이 절약을 위해 지난 4월 창구업무 전자문서 시스템 구축을 완료했다. 또한 고객의 보고서 통보처를 일반우편에서 전자우편 등으로 변경하는 종이절약 캠페인도 상시적으로 진행하고 있다.

사회 관련 사항으로는 활발한 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 시각장애 아동을 위한 점자카드를 제작해 기부하는 임직원 참여형 사회공헌 활동을 진행했다. 소아암 어린이를 위한 향균용품 전달 행사도 진행했다.

산학협력을 통한 금융분야 전문인 양성을 위해 대구카톨릭대학교와 업무협약을 체결하고 투자 아카데미도 진행하고 있다. 지배구조 관련 사항으로 윤리와 투명성 강화를 위해 지난달 3일부터 내부자신고시스템을 외주화해 운영하고 있다. 이외에도 사내 인트라넷에 ESG전용 게시판을 운영해 ESG 경영과 관련된 사항이 전사에 확산 및 전파 될 수 있도록 하고 있다.

하이투자증권 ESG협의회 관계자는 "기업의 지속적인 성장을 위해서는 기업 내 ESG 경영과 관련된 문화의 정착은 필수"라며 "다양한 생활속 ESG 경영 활동을 추진해 사내에 ESG와 관련된 사항이 뿌리내릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

