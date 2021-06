웅진씽크빅, AI학습 ‘스마트올 키즈’ 라인업 강화

일일 학습 진도·독서코딩 제공 등 학습능력 향상 효과

[아시아경제 김희윤 기자] AI교육기업 웅진씽크빅은 ‘스마트올 키즈’와 ‘스마트올 예비초’를 새롭게 론칭해 키즈 라인업을 강화한다고 15일 밝혔다.

웅진씽크빅에 따르면 스마트올 키즈는 누리과정부터 한글, 국어, 수학, 영어 등 필수과목과 독서까지 5~6세 유아기에 필요한 모든 학습을 담았다.

특히 첫 공부를 시작하는 아이들이 흥미를 갖고 학습할 수 있도록 20분 분량의 일일 학습 진도를 제시한다. 학부모는 아이의 성향에 따라 학습요일을 주 3일, 주 5일로 설정할 수 있어 편리한 학습관리가 가능한 점이 특징이다.

아울러 업계 최초로 유아 종합 사고력 향상을 위한 독서코딩도 제공한다. 독서코딩은 이야기 속에 포함된 다양한 코딩 소재를 통해 교과 과정에서 요구되는 문해력과 컴퓨팅 사고력, 창의적 문제해결 능력을 키울 수 있도록 돕는다.

또한 7세 대상 ‘스마트올 키즈’ 제품은 ‘스마트올 예비초’로 개편해 학교 교과에 필요한 기초학습과 학교생활적응을 위한 다양한 커리큘럼을 제공한다. 단계별 맞춤학습을 통해 초등학교에서 요구되는 학습능력을 완벽하게 갖출 수 있다는 게 웅진씽크빅 측의 설명이다.

웅진씽크빅 관계자는 “AI학습에 대한 수요가 늘면서 스마트올 학습 회원 연령대도 낮아지고 있다”며, “같은 연령이라도 개인에게 맞는 진도를 제공해 사고력 향상부터 기초학습, 독서까지 모든 영역을 효과적으로 학습할 수 있는 것이 스마트올 키즈의 장점”이라고 말했다.

