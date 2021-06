속보[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 14일 "북한이 동의한다면 북한에 대한 백신공급 협력을 적극 추진하겠다"며 미국도 인도주의적 협력을 적극 지지하고 있다고 강조했다.

영국(콘월)공동취재단·이지은 기자 leezn@asiae.co.kr