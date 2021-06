한국기업보안, 보안 강화한 전자서명 ‘USIGN’ 출시

AATL 인증서 기반 디지털 서명

전 세계 어디서든 서명 검증 가능

[아시아경제 김희윤 기자] SSL 보안서버 구축 전문기업 한국기업보안(대표 전귀선)은 AATL(Adobe Approved Trust List) 국제 표준 인증서 기반 전자서명 솔루션 유사인(USIGN)을 출시했다고 14일 밝혔다.

한국기업보안에 따르면 유사인(USIGN)은 자필 서명을 디지털로 변환한 형태 전자서명(Electronic Signature)과 공개 키 기반 구조(PKI) 디지털 서명(Digital Signature)이 모두 가능한 통합 전자서명 솔루션이다.

해당 전자서명은 AATL 국제 표준 인증서를 채택해 국내외 전자서명법 규정에 따른 효력을 가진다. 유사인에서 서명된 문서는 어도비 프로그램(Adobe Acrobat Reader/DC)을 통해 유효한 서명임을 자동으로 확인할 수 있다고 한국기업보안 측은 설명했다.

유사인은 자필서명을 디지털 형태로 변환하는 전자서명과 동시에 국제 표준에 따라 세계 각국에서 법적 효력을 갖는 디지털 서명이 가능한 점이 특징이다. 특히 외국과 문서를 주고받는 경우가 많은 기업을 대상으로 하는 피싱 사기 예방에 효과적이라고 회사 측은 강조했다.

전귀선 한국기업보안 대표는 "유사인은 보안서버 인증서 전문기업이라는 자사의 강점을 살려 보안성을 강화한 전자서명 솔루션이다"라며 "합리적인 가격에 비대면 전자서명·전자결재 도입을 고려하는 기업의 믿음직한 파트너가 될 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr