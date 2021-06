이달 20일까지 일주일 간 진행

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨이 BSR과 함께 신메뉴 ‘포테킹 콤보’와 ‘하바네로 포테킹 후라이드’ 출시 기념 인증샷 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이벤트는 지난 1일 출시된 신메뉴 ‘포테킹 콤보’와 ‘하바네로 포테킹 후라이드’를 기념하기 위해 기획됐다.

이벤트 참여 방법은 본인의 인스타그램 계정을 통해 ‘포테킹 콤보’나 ‘하바네로 포테킹 후라이드’가 담긴 인증샷을 업로드한 뒤 BSR 공식 계정을 태그하면 자동 응모된다.

기간은 이날부터 오는 20일까지 일주일 간이다. 당첨자는 이달 23일 BSR 공식 인스타그램을 통해 발표된다. 이벤트 당첨자에게는 bhc 모바일 치킨 상품권이 증정된다.

