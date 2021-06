하나투어, 추석연휴 유럽여행 기획전 선봬

[아시아경제 최동현 기자] 하나투어가 추석연휴 항공좌석을 확보한 유럽여행 상품을 기획전으로 선보인다고 14일 밝혔다.

유럽은 코로나19로 중단됐던 호텔, 식당, 박물관 등이 운영을 재개하고 한국을 포함해 방역 우수 국가에 한해 입국을 허용하고 있다. 한국 여행객은 코로나 백신을 접종했거나 출국 기준 72시간 내 발급된 유전자증폭(PCR) 음성확인서가 있으면 스위스, 프랑스, 오스트리아 등을 자가격리 없이 방문할 수 있다.

하나투어는 최근 해외여행 재개에 대한 기대감이 커지면서 추석연휴 유럽여행 문의가 증가하자 지역별 항공좌석을 확보한 유럽여행상품을 출시했다.

9월17일~19일 출발하는 스위스 일주는 융프라우, 체르마트, 몽트뢰, 치리히 등을 방문하며, 융프라우 지역 하이킹, 고르너그라트 전망대 등 스위스 청정지역을 만끽하는 일정으로 469만원부터 예약할 수 있다. 9월18일 출발하는 터키 일주는 이스탄불, 카파도키아, 파묵칼레, 에페소 등을 방문하며, 지역 특색을 살린 동굴호텔과 온천호텔에서 숙박하고 피르졸라, 괴프테, 항아리케밥 등 터키 대표 음식 10가지를 맛보는 일정으로 399만원에 예약 가능하다. 이 밖에도 동유럽, 두바이, 스페인 등의 상품을 만나볼 수 있다.

이번 유럽여행상품은 가이드경비 등 공동경비로 현지에서 부담하는 비용이 없고 쇼핑센터 방문 일정도 없다. 선택관광이 대부분 포함되는 등 이전과는 차별화 된 모습이다.

하나투어는 포스트 코로나 시대 여행의 새로운 기준을 위해 도입한 '안전 여행 프로그램(SAFETY&JOY)'을 이번에도 적용할 계획이다. 높은 수준의 방역지침을 준수한 호텔, 식당, 차량 등을 엄선하고 코로나 백신 접종 및 안전교육을 이수한 가이드가 행사를 담당한다.

하나투어 관계자는 "추석연휴 해외여행에 대한 기대감이 높아져 항공좌석을 확보한 유럽여행상품을 준비했다"며 "사회적 거리두기 등 안전지침을 준수하는 안전한 여행에 중점을 두고 있다"고 전했다.

