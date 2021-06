W컨셉에 시코르 입점…2주간 최대 50% 할인

14일부터 2주간 최대 50% 할인 쿠폰 증정 등 입점 기념 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 프리미엄 온라인 편집샵 W컨셉과 신세계백화점의 뷰티 스토어 시코르(CHICOR)가 만난다.

W컨셉은 시코르가 W컨셉 내에 샵인샵 형태로 입점한다고 14일 밝혔다. W컨셉은 럭셔리 뷰티 브랜드까지 영역을 확장하기 위해 약 1년 전부터 시코르와 접촉하며 협의를 진행했다고 말했다.

이에 따라 앞으로 W컨셉에서 에스티로더, 랑콤, 맥, 나스, 메이크업포에버, 베네피트 등 다양한 럭셔리 뷰티 브랜드를 만날 수 있게 됐다. W컨셉에서 전개하는 뷰티 브랜드는 프리미엄 코스메틱부터 인디 뷰티 브랜드까지 1000여개 이상으로 늘었다.

한편 시코르는 온라인 상에서 2030 여성들에게 보다 공격적으로 다가가기 위한 채널 확장 차원에서 이번 입점을 결정했다고 밝혔다. W컨셉이 2030 여성 고객층을 탄탄하게 보유한 온라인 패션 플랫폼이라는 점 등을 감안했다.

W컨셉은 시코르의 입점을 기념해 14일부터 27일까지 2주간 프로모션을 진행한다. 해당 기간 동안 W컨셉에 접속하면 모바일 애플리케이션 또는 웹사이트 최상단 메인 메뉴에서 바로 시코르관으로 접속할 수 있다. 매일 오후 12시마다 발급 가능한 50% 선착순 쿠폰과 10%·15%·5000원 등 다양한 형태의 쿠폰팩이 제공된다. 카카오페이 통한 삼성카드, BC카드 결제 시 즉시 할인 혜택도 함께 진행된다.

W컨셉 관계자는 "이번 시코르 입점으로 소비자들에게 프리미엄 럭셔리 뷰티 브랜드까지 폭넓게 소개할 수 있게 됐다"며 "긴밀한 파트너십을 토대로 매월 다양한 뷰티 기획을 선보여 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

