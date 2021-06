성장현 용산구청장 원효로2가 마을휴식공간 재정비 나선 까닭?

2021년 구 공원녹지분야 투자사업 일환 6~7월 두 달 간…그늘 쉼터 등 설치· 민원 많았던 수경시설 녹지대로 조성

[아시아경제 박종일 기자] “주민들이 이용하는 공간인만큼 공사 과정에서라도 계속 의견 주시고 제대로 정비가 될 수 있도록 관심 가져 주시기 바랍니다”

성장현 용산구청장이 6~7월 두 달 간 원효로2가 마을휴식공간(용산구 원효로2가 65-25 일대 855㎡) 정비사업을 벌이면서 주민들을 만나 한 말이다.

2021년 구 공원녹지분야 투자사업 일환이다.

공사 내용은 그늘 쉼터(파고라) 신설(2개), 운동시설물 교체(9개), 발광다이오드(LED) 공원등 설치(6본), 운동기구 하부 탄성포장 설치(131㎡), 노후 바닥 포장 교체(290㎡), 수목 훼손지 관목 보식, 공원안내판 설치 등이다.

성장현 구청장은 지난 4일 정비사업 현장을 찾아 주민들과 간담회를 가졌다. 공사 시행을 알리고 의견을 듣기 위해서다.

양명덕 원효로제1동 주민자치위원회 고문은 “주택가에 위치한 공원으로 이용률이 높은데 시설이 낡아 불편한 점이 있었다”며 “주민 요청을 반영해 즉각 공사에 나서주신 점 감사하게 생각한다”고 말했다.

원효로2가 마을휴식공간이 생긴 건 지난 2009년이다. 이후 시간이 지나면서 시설이 노후됐다. 특히 수경시설에 고인 물에서 모기, 녹조가 발생한다는 민원이 많았다.

지난해 구는 시설 개선을 원하는 주민 의견을 접수, 참여예산 안건으로 해당 정비안을 상정했다. 확보된 예산은 2억5000만원(설계비 포함). 민원이 많았던 수경시설은 녹지대로 바꾼다.

올해 구는 원효로2가 마을휴식공간 정비사업 외 ▲공원 내 관리사무소 그린리모델링 ▲빅데이터를 활용한 스마트 공원조성 ▲산천동 가로쉼터 정비 ▲이촌동 자연학습장 보수정비 등 공원녹지분야 57개 투자사업을 진행할 예정이다.

성장현 용산구청장은 “주민들이 푸른 녹지 속에서 더 쾌적하게 생활할 수 있도록 구가 많은 노력을 기울이고 있다”며 “다음 달이면 새롭게 바뀐 원효로2가 휴식공간을 만나볼 수 있을 것”이라고 말했다.

